Минздрав России зарегистрировал инновационный препарат для терапии рассеянного склероза

На разработку исследовали потратили 42,6 млн рублей. В ней участвовали 30 исследовательских центров России и Белоруссии и 40 пациентов с рассеянным склерозом. После использования лекарства пациенты стали себя чувствовать гораздо лучше. Сократилось число обострений и повысился уровень приверженности к терапии. Регистрация инновационного российского препарата позволила сделать терапию более доступной для пациентов.