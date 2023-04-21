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Минздрав России зарегистрировал инновационный препарат для терапии рассеянного склероза

Общество
Минздрав России зарегистрировал инновационный препарат для терапии рассеянного склероза

Российские ученые создали инновационный препарат для терапии рассеянного склероза. Об этом сообщил Минздрав РФ. Стоит отметить, что биотехнологическая компания BIOCAD разрабатывала это лекарство в течение 10 лет, начав работу еще в 2021 году.

Препарат представляет собой пегилированный интерферон для терапии пациентов с ремиттирующим рассеянным склерозом — наиболее распространенным типом течения заболевания. Это уже одиннадцатый препарат в портфеле компании BIOCAD.

На разработку исследовали потратили 42,6 млн рублей. В ней участвовали 30 исследовательских центров России и Белоруссии и 40 пациентов с рассеянным склерозом. После использования лекарства пациенты стали себя чувствовать гораздо лучше. Сократилось число обострений и повысился уровень приверженности к терапии. Регистрация инновационного российского препарата позволила сделать терапию более доступной для пациентов.

Ранее появился препарат, способный одновременно лечить сердечную недостаточность и апноэ. Это лекарство способно воздействовать на хеморецептор P2X3.
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