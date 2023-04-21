Глава Минобороны Германии Писториус: Членство Украины в НАТО не является частью дискуссии внутри альянса

Вопрос о членстве Украины в НАТО не является объектом обсуждения в альянсе. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.
Кроме того, глава военного ведомства отметил, что вопрос о вступлении Украины в Альянс не может быть решен, пока на территории государства идут боевые действия. Писториус подчеркнул, что нельзя идти на подобные действия из чувства солидарности.
«Дверь приоткрыта, но сейчас не время принимать решения по этому вопросу», — считает глава ведомства.
Также Писториус назвал нормальным проведение бойцами ВСУ операций на территории РФ. Однако он отметил, что нападению не должны подвергаться города, гражданские строения и мирные жители.