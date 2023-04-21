Глава евродипломатии Жозеп Боррель: Евросоюз обеспечил тренировку для 16 тысяч украинских военных

Евросоюз уже обеспечил тренировку 16 тысяч украинских военных и передал Украине 600 миллионов различных боеприпасов, включая ракеты. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.
Глава евродипломатии указал, что на заседании контактной группы по обороне он проинформировал о военной поддержке Евросоюза. Более 16 тысяч украинских военных были подготовлены ЕС, подчеркнул он. Также были переданы свыше 600 миллионов единиц вооружения, включая ракеты.
Боррель заявил, что страны Евросоюза продолжают работать над совместными закупками оружия и военной техники. Глава евродипломатии выразил надежду, что это поможет Украине.
Ранее Жозеп Боррель назвал защиту украинского суверенитета экзистенциальной для всей Европы. Таким образом он прокомментировал поставки летального оружия на Украину.