Глава евродипломатии Жозеп Боррель: Евросоюз обеспечил тренировку для 16 тысяч украинских военных

Глава евродипломатии указал, что на заседании контактной группы по обороне он проинформировал о военной поддержке Евросоюза. Более 16 тысяч украинских военных были подготовлены ЕС, подчеркнул он. Также были переданы свыше 600 миллионов единиц вооружения, включая ракеты.