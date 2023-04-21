«Яндекс» выкупил долю Uber в группе компаний «Яндекс.Такси» за 702,5 миллиона долларов

Российская компания «Яндекс» выкупила долю американской Uber в общем бизнесе-проекте «Яндекс.Такси» за 702,5 миллиона долларов, об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя «Яндекса».
Согласно предоставленным данным, в результате покупки доли отечественная компания станет единоличным владельцем сервисов заказа такси, аренды самокатов и каршеринга. Регуляторы одобрили сделку, сумма которой составила 70,2 миллиона долларов.Также компания заверила, что подобное никак не отразится на работе партнеров и пользователей.
Накануне в России начались продажи новой умной колонки «Станция Макс» от «Яндекса». Также компания начала продавать в России хаб для управления умным домом и умные датчики, поддерживающие протокол Zigbee, который позволяет гаджетам взаимодействовать без Wi-Fi.