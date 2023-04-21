«Если артиллерия молчит, то стараемся сразу вывести»: как ЧВК «Вагнер» эвакуирует мирных жителей из Бахмута

Военный корреспондент ФАН Александр Яремчук встретился с только что эвакуированными из Бахмута (Артемовска) мирными жителями и спасшими их бойцами ЧВК «Вагнер». Они рассказали о процессе вывода гражданских и попытках украинских силовиков похитить детей.
«Последнее время часто выводим мирных жителей из домов, так как движемся по территории города. В каждом доме минимум два-три человека, бывает целыми семьями по пять-шесть. За сутки мы можем так по 50 человек выводить. То есть мирных жителей очень много», — рассказал военкору один из штурмовиков.
По словам «музыканта», организация процесса эвакуации производится в зависимости от обстоятельств.
«Если артиллерия молчит, то стараемся сразу вывести. Но если видим, что для мирных граждан большой риск, то просим переждать и возвращаемся за ними. В основном оставляем человека, который наблюдает за подвалом или домом. Если нет возможности с ними находиться, то со стороны. Он следит, чтобы к ним никто не подошел и с людьми ничего не случилось», — говорит «ванеровец».
По его словам, несмотря на боевые действия, в опасных районах часто встречаются дети. Одной из последних спасенных несовершеннолетних оказалась 15-летняя Ксения, которая вместе с братом Андреем, его супругой, матерью и отцом около месяца провела в подвале своего дома. Эта семья была обнаружена еще накануне, однако из-за сильного обстрела со стороны ВСУ вывести мирных жителей без угрозы для их здоровья не было возможности.
«В подвале сидели последний месяц почти безвылазно, потому что громко было. До этого более-менее было тихо, но иногда спускались, конечно. До этого, летом, в августе, крыли минами, мы сидели, помню, ночь там. Сильно было», — поделилась спасенная девочка.
Ее брат Андрей также рассказал о том, как украинские силовики пытались похитить Ксюшу под предлогом эвакуации сотрудниками МЧС. По его словам, в этом районе подобное уже случалось, и никто не знает, что происходит с вывезенными детьми дальше.
«Такие случаи были не единожды, слышали от знакомых. Приезжали, представляясь то СБУ, то военной полицией, то МЧС. Не только адресно, но и туда, где в подвалах многоэтажек оставались люди, [ездили] по пунктам обогрева, где интернет, свет, вода. Там рядом с нами была детская зона. Они приехали, на них, говорят, женщины накинулись, и они не стали забирать детей. А потом приехали еще раз, но туда уже никто детей не приводил», — рассказал Андрей.
Сейчас все спасенные доставлены в безопасное место и могут больше не беспокоиться за свою жизнь. Бойцы ЧВК «Вагнер», штурмующие Бахмут, отдают высокий приоритет спасению гражданских в противовес противникам, использующим жилую застройку для прикрытия своих оружий и обустройства огневых точек.
Тем не менее штурмовые подразделения «оркестра» продолжают теснить врага и уже зачистили большую часть города. Украинская армия закрепилась на западе населенного пункта и активно пополняет личный состав за счет свежих подкреплений.