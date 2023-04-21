«Если артиллерия молчит, то стараемся сразу вывести»: как ЧВК «Вагнер» эвакуирует мирных жителей из Бахмута

По его словам, несмотря на боевые действия, в опасных районах часто встречаются дети. Одной из последних спасенных несовершеннолетних оказалась 15-летняя Ксения, которая вместе с братом Андреем, его супругой, матерью и отцом около месяца провела в подвале своего дома. Эта семья была обнаружена еще накануне, однако из-за сильного обстрела со стороны ВСУ вывести мирных жителей без угрозы для их здоровья не было возможности.