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Житель Вологды жестоко убил супругу и спрятал ее тело

Общество
Житель Вологды жестоко убил супругу и спрятал ее тело

В Вологде завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 63-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве своей супруги.

В квартире одного из домов в областном центре был обнаружен труп женщины с многочисленными травмами головы и туловища. Улики, обнаруженные на месте преступления, свидетельствовали о причастности к смерти женщины ее мужа, сообщает городской портал «Вологда-поиск».

Следователи полагают, что супруги поссорились. Находившийся в крайней степени опьянения мужчина избил женщину руками и ногами, а после задушил. Тело он спрятал, но не слишком надежно: его обнаружили соседи семейной пары.

Расследование дела завершено, обвиняемый находится под стражей. Дальнейшую его судьбу определит суд.
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