Житель Вологды жестоко убил супругу и спрятал ее тело

В квартире одного из домов в областном центре был обнаружен труп женщины с многочисленными травмами головы и туловища. Улики, обнаруженные на месте преступления, свидетельствовали о причастности к смерти женщины ее мужа, сообщает городской портал «Вологда-поиск».