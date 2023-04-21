Заниженная самооценка: психолог Андрей Зберовский рассказал, почему некоторые люди радуются чужой беде

Зберовский отмечает, что с точки зрения психологии, если ранее этот человек поступал с нами некрасиво, неудача, случившаяся с ним, может подсознательно рассматриваться нами как некое воздаяние, наказание неприятелю. Например, если вас жестко подрезают на дороге, а потом вы видите, что кто-то другой подрезал этого человека, то вы скорее всего почувствуете удовлетворение или даже радость. Все это абсолютно нормально, сообщает психолог. Так, по нашему мнению, нарушитель и хам получает по заслугам.