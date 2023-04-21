Заниженная самооценка: психолог Андрей Зберовский рассказал, почему некоторые люди радуются чужой беде

В последнее время психологи все активнее ратуют за то, что испытывать любые эмоции — нормально. Но нормально ли радоваться чужой беде, и почему в этом может быть потребность у обычного человека? Подробнее об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал психолог, доктор наук, профессор и писатель Андрей Зберовский.
Подсознание желает наказать обидчика
По словам специалиста, это нормально — испытывать удовлетворение от того, что у кого-то, кого мы воспринимаем как плохого человека, происходит что-то не очень хорошее. Нам нравится видеть чужие проблемы, если это помогает нам почувствовать справедливость.
«Неважно, политик это, бизнесмен, наш начальник или подчиненный. Если мы считаем, что кто-то, по нашей системе оценки, — плохой, и, если мы видим его проблемы, то конечно мы можем радоваться тому, что он словно понес некое наказание», — отмечает специалист.
Зберовский отмечает, что с точки зрения психологии, если ранее этот человек поступал с нами некрасиво, неудача, случившаяся с ним, может подсознательно рассматриваться нами как некое воздаяние, наказание неприятелю. Например, если вас жестко подрезают на дороге, а потом вы видите, что кто-то другой подрезал этого человека, то вы скорее всего почувствуете удовлетворение или даже радость. Все это абсолютно нормально, сообщает психолог. Так, по нашему мнению, нарушитель и хам получает по заслугам.
В основе — недоброжелательность и заниженная самооценка
А вот, если человек радуется неудаче случайного незнакомца, тут уже проблемы, отмечает Зберовский.
«Если нейтральные люди при вас испытывают проблемы, а вы радуетесь, думаете «ура» — тут уже проблемы. Это говорит о заниженной самооценке либо о не совсем высоких человеческих качествах самого злорадца», — констатирует эксперт.
По словам психолога, необходимо различать две грани: одно дело, когда речь идет о нашем недоброжелателе, и совсем другое — когда речь о человеке, который ничего плохого нам не сделал. О втором случае Зберовский высказывается следующим образом.
«В норме такое, конечно, должно вызывать сочувствие и сопереживание. Когда мы видим незнакомых людей, у которых есть проблемы и трудности, мы, конечно, должны проявить инициативу, чтобы им помочь. Это нормальное человеческое качество», — сообщает специалист.
По мнению многих специалистов доброту и прочие благожелательные качества необходимо закладывать человеку с самого детства. Ранее специально для ФАН психолог Дарья Дугенцова рассказала о том, как воспитать нравственного ребенка.