«Мне сложно это даже представить»: актер Алексей Чадов рассказал о своем отношении к эмиграции

Также в беседе с журналистами Алексей Чадов поделился качествами, которыми, на его взгляд, надо обладать, чтобы честно играть патриотические роли. Органично и естественно получится в том случае, если артист влюбится в слова героя, его действия, мысли и переживания, убежден исполнитель главной роли в фильме «9-я рота». Чадов добавил, что у каждого актера свои хитрости, но лично ему приходится все пропускать через себя.