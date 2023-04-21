«Мне сложно это даже представить»: актер Алексей Чадов рассказал о своем отношении к эмиграции

Популярный российский актер Алексей Чадов высказался по поводу эмиграции и жизни за границей. По словам артиста, он не любит находиться на чужбине, поэтому ему сложно даже представить такое развитие событий, пишет aif.ru.
Чадов заявил, что может поехать в другую страну на отдых или по работе. Стоит отметить, что счастливым человеком актер чувствует себя только в России.
«Здесь мои друзья, мой социум, моя профессия, мои близкие. Я не могу никого оставить. Эмиграция — это очень тяжело, и, если кто-то решается на это, то это его выбор», — пояснил артист.
Также в беседе с журналистами Алексей Чадов поделился качествами, которыми, на его взгляд, надо обладать, чтобы честно играть патриотические роли. Органично и естественно получится в том случае, если артист влюбится в слова героя, его действия, мысли и переживания, убежден исполнитель главной роли в фильме «9-я рота». Чадов добавил, что у каждого актера свои хитрости, но лично ему приходится все пропускать через себя.
Ранее певица Валерия высказалась в сторону тех, кто обсуждает эмигрантов. По ее словам, подобные обсуждения приводят к тому, что «недоброжелатели злорадствуют».