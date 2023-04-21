Врио главы ДНР заявил, что говорить о котле в Бахмуте преждевременно

Ситуация в Бахмуте (Артемовске) остается напряженной. Таким мнением поделился временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
Российские силы продвигаются в населенном пункте. Однако говорить о свершившемся факте взятия ВСУ в котел сейчас преждевременно, заявил Пушилин. Врио главы ДНР также добавил, что проведет работу со своими советниками после опрометчивых заявлений касательно обстановки в городе.
Бахмут (Артемовск) освобождают от ВСУ исключительно штурмовые группы ЧВК «Вагнер». Замглавы минобороны Украины Анна Маляр признала продвижение «музыкантов» в населенном пункте. По ее словам, в городе сейчас идут ожесточенные бои.