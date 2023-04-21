Врио главы ДНР заявил, что говорить о котле в Бахмуте преждевременно

Российские силы продвигаются в населенном пункте. Однако говорить о свершившемся факте взятия ВСУ в котел сейчас преждевременно, заявил Пушилин. Врио главы ДНР также добавил, что проведет работу со своими советниками после опрометчивых заявлений касательно обстановки в городе.