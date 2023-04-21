Ливия обвинила Совбез ООН в причастности к кризису в стране

Согласно мнению Ас-Сунни, решение внутреннего кризиса должно оставаться без непосредственного или косвенного внешнего вмешательства. Он подчеркнул, что граждане республики надеются достичь консенсуса и преуспеть во всех областях, чтобы провести выборы.