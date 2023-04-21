Ливия обвинила Совбез ООН в причастности к кризису в стране

Триполи, 21 апреля. Представитель Ливии при ООН Тахер ас-Сунни заявил, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций несет ответственность за события, происходящие в североафриканской стране с 2011 года. Об этом сообщает новостное агентство The Libya Observer.
Ас-Сунни пытается повторно донести голос ливийского народа, надеясь, что получит ответ от представителей государств-членов в их выступлениях.
«Во многих случаях вам нечего сказать. Вот почему ливийский народ поручает мне напомнить вам о моральной ответственности за то, что произошло в 2011 году», — сказал он.
Согласно мнению Ас-Сунни, решение внутреннего кризиса должно оставаться без непосредственного или косвенного внешнего вмешательства. Он подчеркнул, что граждане республики надеются достичь консенсуса и преуспеть во всех областях, чтобы провести выборы.
Ранее представитель Ливии при ООН встретился с коллегой из РФ Василием Небензей. Стороны подняли вопрос развивающейся ситуации в североафриканской республике, а также важность сотрудничества между странами для разрешения кризиса, с которым столкнулся регион.