Генпрокуратура признала нежелательной в РФ японскую НПО «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи»

Генеральная прокуратура России признала деятельность японской организации «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» нежелательной на территории страны.
В пресс-службе ведомства отметили, что это связано с деструктивной работой организации и ее стремлением к отторжению части территории РФ. В заявлении сказано, что подобное может разрушить стабильность вокруг Курильских островов.
«Союзом формируется негативное мнение о Российской Федерации, что в условиях роста антироссийских настроений в Японии повышает риски дестабилизации обстановки вокруг Курильских островов», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Пекин занял нейтральную позицию по вопросу о Южных Курилах. Последний раз власти КНР выражали мнение по этому поводу в 1964 году.