Предприимчивый школьник из Екатеринбурга вышел погулять через балкон и попал в больницу

Выйти из дома он решил через балкон. Школьник выбрался за пределы квартиры, но сорвался и повис на уровне четвертого этажа. Несмотря на опасность, ребенок прыгнул вниз. После инцидента жителя Екатеринбурга направили в больницу. В настоящий момент он находится под наблюдением медиков.