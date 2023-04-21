Предприимчивый школьник из Екатеринбурга вышел погулять через балкон и попал в больницу

Школьник из Екатеринбурга сорвался с балкона в попытке вырваться из дома на прогулку. Ребенка увезли в больницу. На данный момент неизвестно, есть ли у него травмы.
Накануне мальчик пришел домой поздно, сообщает Telegram-канал SHOT. Чтобы наказать его, родители заперли младшего члена семьи дома, после чего ушли по делам. Тем не менее, подросток хотел отправиться на прогулку.
Выйти из дома он решил через балкон. Школьник выбрался за пределы квартиры, но сорвался и повис на уровне четвертого этажа. Несмотря на опасность, ребенок прыгнул вниз. После инцидента жителя Екатеринбурга направили в больницу. В настоящий момент он находится под наблюдением медиков.
Ранее двухлетний малыш в Москве выпал из окна девятого этажа. Не исключается, что это произошло по недосмотру матери, так как та была в квартире во время инцидента. В обстоятельствах сложившейся ситуации разбираются правоохранители.