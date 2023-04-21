Украинские пограничники задержали мужчину при попытке выехать из страны под видом женщины в Одесской области

Ранее польский политолог и публицист Якуб Можняк сообщал, что в Польше массово рассылают СМС-сообщения и электронные письма с предложениями стать «добровольцами». По словам эксперта, таким образом Варшава может готовиться к участию в конфликте на Украине, при этом сама инициатива провоцирует возмущение и раздражение среди поляков.