Украинские пограничники задержали мужчину при попытке выехать из страны под видом женщины в Одесской области

Житель Украины попытался выехать из страны, переодевшись женщиной. Дерзкую инициативу пресекли украинские пограничники, задержав гражданина в Одесской области, говорится в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.
Перебежчика выдали солнцезащитные очки, в которых «дама» пересекала границу поздной ночью. При проверке документов оказалось, что это мужчина, перед Пасхой вернувшийся на Украину и планировавший снова покинуть родину. Разоблачив несостоявшегося беглеца, таможенники вручили соотечественнику повестку.
Ранее польский политолог и публицист Якуб Можняк сообщал, что в Польше массово рассылают СМС-сообщения и электронные письма с предложениями стать «добровольцами». По словам эксперта, таким образом Варшава может готовиться к участию в конфликте на Украине, при этом сама инициатива провоцирует возмущение и раздражение среди поляков.