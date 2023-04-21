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Подземные толчки магнитудой до 4,9 зафиксировали на востоке итальянского острова Сицилия

Происшествия
Подземные толчки магнитудой до 4,9 зафиксировали на востоке итальянского острова Сицилия

Землетрясение произошло на восточном побережье итальянского острова Сицилия. Об этом свидетельствуют данные информационного агентства ANSA.

Магнитуду подземных толчков в районе Катании оценили в пределах между 4,4 и 4,9. При этом стало известно, что местные жители отчетливо ощущали смещение земной коры.

В связи с этим многие граждане покинули свои дома и оставались на улице. Также, по данным журналистов, в целях предосторожности спасатели эвакуировали людей из нескольких коммерческих центров.

Дополнительные сведения, включая информацию о пострадавших и разрушениях, к текущему моменту не поступали. Известно только, что сотрудники уполномоченных служб начали проверку затронутых стихийным бедствием территорий.

Ранее сообщалось о гибели одного человека в турецком городе Кахраманмараш. На населенный пункт, пострадавший в ходе февральских землетрясений, обрушился мощный торнадо.
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