Подземные толчки магнитудой до 4,9 зафиксировали на востоке итальянского острова Сицилия

Землетрясение произошло на восточном побережье итальянского острова Сицилия. Об этом свидетельствуют данные информационного агентства ANSA.
Магнитуду подземных толчков в районе Катании оценили в пределах между 4,4 и 4,9. При этом стало известно, что местные жители отчетливо ощущали смещение земной коры.
В связи с этим многие граждане покинули свои дома и оставались на улице. Также, по данным журналистов, в целях предосторожности спасатели эвакуировали людей из нескольких коммерческих центров.
Дополнительные сведения, включая информацию о пострадавших и разрушениях, к текущему моменту не поступали. Известно только, что сотрудники уполномоченных служб начали проверку затронутых стихийным бедствием территорий.
Ранее сообщалось о гибели одного человека в турецком городе Кахраманмараш. На населенный пункт, пострадавший в ходе февральских землетрясений, обрушился мощный торнадо.