Новая методика Россельхознадзора поможет бороться с фальсифицированной красной икрой

По итогам первого квартала 2023 года, более 20% составила доля структурированной и имитированной икры в общем объеме производства лососевых в РФ. Россельхознадзор разрабатывает новый способ, который позволит отличить натуральный продукт от имитационного.
По данным ведомства, с января по март в этом году было произведено 1,5 тысячи тонн натуральной, почти 242 тонны имитированной и 138 тонн структурированной лососевой икры. за 2022 год было изготовлено более 20 тысяч тонн натуральной, более 1,6 тысячи имитированной и почти 1,5 тысячи тонн структурированной икры. В настоящее время не существует официального метода выявления частичной или полной подмены икры.
Из-за отсутствия данного метода и тенденции роста производства фальсифицированной икры, на базе подведомственного службе Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры разработают гистологическую методику. Она поможет выявить комплекс морфологических макро- и микроструктурных признаков, посредством которых будет определяться принадлежность рассматриваемых объектов к натуральной рыбной икре.
Ранее астраханские полицейские задержали двух подозреваемых в продаже опасной щучьей икры.