Новая методика Россельхознадзора поможет бороться с фальсифицированной красной икрой

По данным ведомства, с января по март в этом году было произведено 1,5 тысячи тонн натуральной, почти 242 тонны имитированной и 138 тонн структурированной лососевой икры. за 2022 год было изготовлено более 20 тысяч тонн натуральной, более 1,6 тысячи имитированной и почти 1,5 тысячи тонн структурированной икры. В настоящее время не существует официального метода выявления частичной или полной подмены икры.