Американский предприниматель Илон Маск рассказал, за какие синие галочки в Twitter-аккаунтах он платит сам

Американский предприниматель и владелец Twitter (ограничен Роскомнадзором в России) Илон Маск лично оплачивает синие галочки в Twitter-аккаунтах трех знаменитостей — Уильяма Шетнера, Стивена Кинга и Леброна Джеймса. Об этом заявил сам бизнесмен.
Недавно стало известно, что синие галочки в Twitter будут стоить восемь долларов, начиная с первого апреля. Подобные обозначения используются для подтверждения учетных записей пользователей.
«Только Шетнер, Леброн и Кинг», — ответил Маск на сообщение, что он сам платит за подписку некоторых пользователей.
Ранее Маск заявил о планах запустить собственного «честного» чат-бота с ИИ. Таким образом американский предприниматель намерен конкурировать с нашумевшей нейоросетью ChatGPT.