Американский предприниматель Илон Маск рассказал, за какие синие галочки в Twitter-аккаунтах он платит сам

Американский предприниматель и владелец Twitter (ограничен Роскомнадзором в России) Илон Маск лично оплачивает синие галочки в Twitter-аккаунтах трех знаменитостей — Уильяма Шетнера, Стивена Кинга и Леброна Джеймса. Об этом заявил сам бизнесмен.