Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о создании первого в России реестра стартапов и технологических компаний

В России запустят первый реестр стартапов и технологических компаний, который позволит предприятиям из списка упростить использование льгот и субсидий, сообщается на официальном Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.
В сообщении указано, что реестр откроется в Москве. Мэр отметил, что компаниям из списка будет гораздо легче пользоваться городскими субсидиями и льготами. Для них будут разработаны специальные инструменты финансовой и нефинансовой поддержки.
Уточняется, что в реестре будут компании, которые имеют патенты на полезные модели, изобретения, промышленные образцы или программное обеспечение. Также в список войдут предприятия, которые инвестируют в исследования и разработки.
Ранее Собянин спрогнозировал замену 90% импорта лекарств на российские аналоги.