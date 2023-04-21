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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о создании первого в России реестра стартапов и технологических компаний

Общество
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о создании первого в России реестра стартапов и технологических компаний

В России запустят первый реестр стартапов и технологических компаний, который позволит предприятиям из списка упростить использование льгот и субсидий, сообщается на официальном Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

В сообщении указано, что реестр откроется в Москве. Мэр отметил, что компаниям из списка будет гораздо легче пользоваться городскими субсидиями и льготами. Для них будут разработаны специальные инструменты финансовой и нефинансовой поддержки.

Уточняется, что в реестре будут компании, которые имеют патенты на полезные модели, изобретения, промышленные образцы или программное обеспечение. Также в список войдут предприятия, которые инвестируют в исследования и разработки.

Ранее Собянин спрогнозировал замену 90% импорта лекарств на российские аналоги.
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