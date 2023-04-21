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Томский психолог Татьяна Белашова перечислила признаки семейного тирана

Общество
Томский психолог Татьяна Белашова перечислила признаки семейного тирана

Проблема домашнего насилия является одной из актуальных тем. Обычно перед началом совместной жизни семейного тирана бывает трудно распознать. О признаках абьзера рассказала психолог Татьяна Белашова.

По словам эксперта тираном может оказаться супруга, отец, мать, коллега или даже друг, пишет tomsk.aif.ru. На тиранию могут указывать следующие признаки: партнер принуждает вас что-то делать в ущерб себе; постоянно пробуждает в вас необоснованное чувство вины; обесценивает ваши качества и успехи, понижая вашу самооценку; постоянно пытается вас контролировать; часто раздражается и ведет себя импульсивно, перечислила специалист.

Абьюз – это не что иное, как желание власти и контроля над человеком, заметила Белашова. Достигается этого при помощи манипуляций, от которых жертва ощущает себя никчемной и только тиран может принимать ее такой, какая она есть, пояснила психолог.
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