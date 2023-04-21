Томский психолог Татьяна Белашова перечислила признаки семейного тирана

Проблема домашнего насилия является одной из актуальных тем. Обычно перед началом совместной жизни семейного тирана бывает трудно распознать. О признаках абьзера рассказала психолог Татьяна Белашова.
По словам эксперта тираном может оказаться супруга, отец, мать, коллега или даже друг, пишет tomsk.aif.ru. На тиранию могут указывать следующие признаки: партнер принуждает вас что-то делать в ущерб себе; постоянно пробуждает в вас необоснованное чувство вины; обесценивает ваши качества и успехи, понижая вашу самооценку; постоянно пытается вас контролировать; часто раздражается и ведет себя импульсивно, перечислила специалист.
Абьюз – это не что иное, как желание власти и контроля над человеком, заметила Белашова. Достигается этого при помощи манипуляций, от которых жертва ощущает себя никчемной и только тиран может принимать ее такой, какая она есть, пояснила психолог.