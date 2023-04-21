Военный эксперт Виктор Литовкин: прекращение полетов Global Hawk не сделает ВСУ «глухими и слепыми»

Накануне стало известно, что США прекратили полеты своих стратегических беспилотников Global Hawk над Черным морем после мартовского инцидента с другим американским дроном, Reaper. Впрочем, как сообщил ФАН военный эксперт Виктор Литовкин, это вряд ли сильно уменьшит объем разведданных, собираемых специалистами НАТО в интересах ВСУ.
По данным специализированного авиапортала Flightradar24, в последний раз Global Hawk выполнил полет над акваторией Черного моря напротив берегов Крыма 21 марта. При этом, с момента начала военной спецоперации РФ на Украине, беспилотники США совершали в среднем по восемь-десять разведывательных полетов в месяц над Черным морем в районе российского полуострова.
После этого дроны Global Hawk выполнили еще три полета с авиабазы на Сицилии, но при этом держались в границах воздушного пространства Румынии, на расстоянии более 400 километров от Крыма. По словам источника во Flightradar24, после инцидента с Reaper произошло только два полета Global Hawk над Черным морем — 17 и 21 марта, оба проходили на дальности не ближе 140 км от Южного берега Крыма. По данным экспертов, на такой дальности резко снижается объем получаемой БПЛА информации. Кроме того, в НАТО оценили опасность потерять такой аппарат, ведь Global Hawk намного дороже Reaper, и нашпигован самым передовым оборудованием.
RQ-4 Global Hawk — американский разведывательный беспилотник, разработанный компанией Teledyne Ryan Aeronautical, «дочкой» корпорации Northrop Grumman. Первый полет он совершил 28 февраля 1998-го с авиабазы ВВС США в Калифорнии. Первый Global Hawk был передан ВМС США в 2004-м, и приступил к выполнению боевых задач в 2006-м. В январе 2012-го Пентагон решил прекратить закупку RQ-4 Global Hawk в модификации Block 30. Причина такого решения — их слишком дорогостоящее обслуживание. Стоимость одного БПЛА такого типа составляет 140 миллионов долларов, час полета Global Hawk стоит от 25 до 30 тысяч долларов.
Как сообщил по этому поводу ФАН военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин, у НАТО остается вполне достаточно других источников получения развединформации.
«К сожалению, прекращение полетов разведывательных дронов типа Global Hawk над акваторией Черного моря вряд ли снизит возможности получения НАТО разведывательной информации. И уж, тем более, не сделает ВСУ «глухими и слепыми». У альянса все равно остается очень много способов получать оперативную разведывательную информацию и передавать ее в Генштаб ВСУ. Это целая группировка гражданских и военных спутников, а также специальные самолеты с системами AWAKS, которые способны собирать информацию на десятки километров вокруг. Кроме того, у натовских сил есть другие отличные беспилотники — Predator, использование которых вовсе не прекращено», — указал аналитик.
Эксперт считает, что по одному факту не стоит делать глубокомысленных выводов о возможностях воздушной разведки НАТО.
«Причины, по которым альянс перестал использовать определенный вид беспилотников, знают, наверное, только сами американцы. Я допускаю, что теперь общий объем информации о расположении наших сил, укреплениях и передвижениях войск может немного снизится. Однако общий уровень информированности ВСУ о готовности российской армии к их предстоящему наступлению вряд ли сильно пострадает», — отметил военный эксперт.
Напомним, 14 марта европейское командование армии США сообщило, что два российских истребителя Су-27 перехватили беспилотник MQ-9 Reaper в момент, когда тот вел разведку над международными водами Черного моря. В Пентагоне заявили, что истребители сбросили на дрон топливо, а один из Су-27 задел винт беспилотника, и тот пришлось затопить. В Минобороны РФ отвергли эту версию, сообщив что дрон «из-за резкого маневрирования перешел в режим неуправляемого полета и столкнулся с водной поверхностью». Сами истребители Су-27, сообщили в Минобороны, не применяли оружие и не вступали в контакт с беспилотником. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал причиной инцидента «несоблюдение США зоны ограничения полетов». Позже он наградил орденами Мужества пилотов Су-27.