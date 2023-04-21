Военный эксперт Виктор Литовкин: прекращение полетов Global Hawk не сделает ВСУ «глухими и слепыми»

После этого дроны Global Hawk выполнили еще три полета с авиабазы на Сицилии, но при этом держались в границах воздушного пространства Румынии, на расстоянии более 400 километров от Крыма. По словам источника во Flightradar24, после инцидента с Reaper произошло только два полета Global Hawk над Черным морем — 17 и 21 марта, оба проходили на дальности не ближе 140 км от Южного берега Крыма. По данным экспертов, на такой дальности резко снижается объем получаемой БПЛА информации. Кроме того, в НАТО оценили опасность потерять такой аппарат, ведь Global Hawk намного дороже Reaper, и нашпигован самым передовым оборудованием.