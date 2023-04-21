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Посольство Албании объявило об отмене традиционного «летнего» безвиза для россиян

Общество
Посольство Албании объявило об отмене традиционного «летнего» безвиза для россиян

Власти Албании отменили традиционный «летний» безвизовый режим для граждан России. Теперь туристам потребуется оформлять въездной документ.

Информацию о новых мерах озвучило посольство Албании в Москве. По данным представительства, российским путешественникам придется оформлять визы «в соответствии с целью поездки».

В 2023 году туристы из РФ смогут отправиться на отдых без виз в сто стран мира. В их число входит и Абхазия, которая становится одним из самых излюбленных мест среди российских путешественников.
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