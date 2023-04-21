Посольство Албании объявило об отмене традиционного «летнего» безвиза для россиян

Власти Албании отменили традиционный «летний» безвизовый режим для граждан России. Теперь туристам потребуется оформлять въездной документ.
Информацию о новых мерах озвучило посольство Албании в Москве. По данным представительства, российским путешественникам придется оформлять визы «в соответствии с целью поездки».
В 2023 году туристы из РФ смогут отправиться на отдых без виз в сто стран мира. В их число входит и Абхазия, которая становится одним из самых излюбленных мест среди российских путешественников.