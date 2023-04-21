Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников вручил сотрудникам московской газеты благодарственные письма

Принял благодарственное письмо за развитие столичной журналистики главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов. Он отметил, что его сотрудники ценят сотрудничество с парламентариями, и пожелал Московской городской думе сохранить свою принципиальность и позицию, которая уже существует. Также благодарственные письма получили следующие сотрудники газеты: Елена Плешивцева, Юлия Тарапата, Алексей Хорошилов, Марьяна Шевцева.