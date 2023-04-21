Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников вручил сотрудникам московской газеты благодарственные письма

Сотрудники газеты «Вечерняя Москва» получили благодарственные письма за освещение деятельности столичного парламента. Их вручил председатель Москордумы Алексей Шапошников.
Награждение прошло 20 апреля в Мосгордуме. Председатель отметил, что работа в одном из самых сложных журналистском направлении заслуживает уважения. Сотрудники газеты освещают деятельность парламента, муниципальных депутатов, членов Общественной палаты Москвы на протяжении многих лет.
«Спасибо вам огромное за то, что вы с нами на протяжении долгих-долгих лет», — поблагодарил редакцию Шапошников.
Принял благодарственное письмо за развитие столичной журналистики главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов. Он отметил, что его сотрудники ценят сотрудничество с парламентариями, и пожелал Московской городской думе сохранить свою принципиальность и позицию, которая уже существует. Также благодарственные письма получили следующие сотрудники газеты: Елена Плешивцева, Юлия Тарапата, Алексей Хорошилов, Марьяна Шевцева.
Ранее сотрудники московской газеты высадили на Пасху деревья в культурных местах столицы. Они были посажены в парке «Яблоневый сад» и возле храма иконы Божией Матери в Марьиной Роще.