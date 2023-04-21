Музей-заповедник «Михайловское» открыл в соцсети выставку картин в честь няни Пушкина

Шаймарданов создал серию портретов Арины Родионовны, на которых она представлена в различных бытовых уютных хлопотах. Мягкий доброжелательный взгляд художника «застал» ее моменты посадки рассады, рукоделия, нанизывания рябиновых бусин, выдувания мыльных пузырей, складывания карточного домика, ожидания прихода Пушкина.