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Музей-заповедник «Михайловское» открыл в соцсети выставку картин в честь няни Пушкина

Общество
Музей-заповедник «Михайловское» открыл в соцсети выставку картин в честь няни Пушкина

Знаменитой няне Александра Пушкина Арине Родионовне 21 апреля 2023 года исполнилось бы 265 лет.

Руководство Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» решило отметить этот своеобразный юбилей оригинальным образом. В официальном сообществе музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте» появилась небольшая экспозиция, состоящая из 25 картин художника Игоря Шаймарданова, сообщает «Псковская Лента Новостей».

Шаймарданов создал серию портретов Арины Родионовны, на которых она представлена в различных бытовых уютных хлопотах. Мягкий доброжелательный взгляд художника «застал» ее моменты посадки рассады, рукоделия, нанизывания рябиновых бусин, выдувания мыльных пузырей, складывания карточного домика, ожидания прихода Пушкина.
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