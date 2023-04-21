Петровский район Донецка подвергся атаке со стороны украинских боевиков. Подробностями поделилось представительство республики в Совместном центре контроля и координации.
Согласно полученной информации, в 15:40 по московскому времени националисты выпустили пять снарядов в сторону населенного пункта Курахово. При этом боеприпасы имели калибр 155 миллиметров, характерный для натовских вооружений.
Другие подробности произошедшего в настоящее время не раскрываются. Никаких сведений, касающихся пострадавших и причиненного ущерба, не поступало.
Меж тем стало известно, что за последние сутки бойцы ВСУ использовали 151 снаряд для обстрела Донецкой Народной Республики. Действия украинских солдат привели к гибели двух мирных граждан.