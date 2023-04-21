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Бойцы ВСУ выпустили пять снарядов по территории Петровского района Донецка

Происшествия
Бойцы ВСУ выпустили пять снарядов по территории Петровского района Донецка

Петровский район Донецка подвергся атаке со стороны украинских боевиков. Подробностями поделилось представительство республики в Совместном центре контроля и координации.

Согласно полученной информации, в 15:40 по московскому времени националисты выпустили пять снарядов в сторону населенного пункта Курахово. При этом боеприпасы имели калибр 155 миллиметров, характерный для натовских вооружений.

Другие подробности произошедшего в настоящее время не раскрываются. Никаких сведений, касающихся пострадавших и причиненного ущерба, не поступало.

Меж тем стало известно, что за последние сутки бойцы ВСУ использовали 151 снаряд для обстрела Донецкой Народной Республики. Действия украинских солдат привели к гибели двух мирных граждан.
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