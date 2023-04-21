«Откуда Вы вообще можете знать даже запахи каких-то моих разговоров?»: Пригожин удивился вопросам WP о планах ЧВК «Вагнер» в Чаде

Очередной запрос The Washington Post о неких «планах» ЧВК «Вагнер» по «дестабилизации» правительства Чада является полной чушью. На это указал основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Репортер по имени Рейчел Чейсон попросила бизнесмена дать комментарий для ее статьи. В материале утверждается, что Пригожин якобы принимал участие в обсуждении подготовки повстанцев недалеко от африканской республики.
Основатель ЧВК «Вагнер» при этом поразился вопросам, заданным журналисткой. Пригожин заметил, что девушка не имела с ним никаких связей, чтобы выступать с подобными заявлениями.
«Рейчел, мы с Вами в сексуальные контакты, насколько я помню, не вступали. И даже в бане с Вами вместе не мылись. А Вы рассказываете о том, как я обсуждал вопрос переворота в Чаде. Откуда Вы вообще можете знать даже запахи каких-то моих разговоров? То, что вы спрашиваете — полная чушь», — сыронизировал Пригожин в аудиосообщении, которым поделилась его пресс-служба.
Ранее основатель «оркестра» адресовал госсекретарю США Энтони Блинкену открытое обращение, в котором призвал остановить тщетные попытки оказывать политическое влияние в Африке. В документе Пригожин отметил успехи ЧВК «Вагнер» в этом направлении. По его словам, компания готова запустить проект Wagner. Safe Africa.