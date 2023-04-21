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Холдинг «Газпром» опроверг заявление Минэнерго Казахстана об особой цене газа для республики

Экономика
Холдинг «Газпром» опроверг заявление Минэнерго Казахстана об особой цене газа для республики

Холдинг «Газпром» опроверг информацию об особой цене на российский газ для Казахстана, появившуюся в СМИ со ссылкой на главу Минэнерго республики Алмасадама Саткалиева. В компании заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

Напомним, что 19 апреля министр энергетики Казахстана выступил перед журналистами с заявлением по поводу условий приобретения российского газа. По словам чиновника, Москва идет Астане навстречу в вопросе предоставления цены на голубое топливо, которая в разы ниже европейских цен и гораздо ниже, чем на границе России и Белоруссии. Позднее представители ведомства уточнили, что по газификации севера и востока Казахстана обсуждаются коммерческие условия формирования цены газа, аналогичные ценам стран Евразийского союза, «однако с учетом расходов на транспортировку они лучше, чем для других стран».

Ранее сообщалось, что Чехия впервые в новейшей истории отказалась от поставок российского газа. Европейское государство заменило голубое топливо из России поставками из Норвегии и с СПГ-терминалов в Нидерландах и Бельгии.
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