Холдинг «Газпром» опроверг заявление Минэнерго Казахстана об особой цене газа для республики

Напомним, что 19 апреля министр энергетики Казахстана выступил перед журналистами с заявлением по поводу условий приобретения российского газа. По словам чиновника, Москва идет Астане навстречу в вопросе предоставления цены на голубое топливо, которая в разы ниже европейских цен и гораздо ниже, чем на границе России и Белоруссии. Позднее представители ведомства уточнили, что по газификации севера и востока Казахстана обсуждаются коммерческие условия формирования цены газа, аналогичные ценам стран Евразийского союза, «однако с учетом расходов на транспортировку они лучше, чем для других стран».