Холдинг «Газпром» опроверг заявление Минэнерго Казахстана об особой цене газа для республики

Холдинг «Газпром» опроверг информацию об особой цене на российский газ для Казахстана, появившуюся в СМИ со ссылкой на главу Минэнерго республики Алмасадама Саткалиева. В компании заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.
Напомним, что 19 апреля министр энергетики Казахстана выступил перед журналистами с заявлением по поводу условий приобретения российского газа. По словам чиновника, Москва идет Астане навстречу в вопросе предоставления цены на голубое топливо, которая в разы ниже европейских цен и гораздо ниже, чем на границе России и Белоруссии. Позднее представители ведомства уточнили, что по газификации севера и востока Казахстана обсуждаются коммерческие условия формирования цены газа, аналогичные ценам стран Евразийского союза, «однако с учетом расходов на транспортировку они лучше, чем для других стран».
Ранее сообщалось, что Чехия впервые в новейшей истории отказалась от поставок российского газа. Европейское государство заменило голубое топливо из России поставками из Норвегии и с СПГ-терминалов в Нидерландах и Бельгии.