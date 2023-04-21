Суд ЕС: Суточный штраф для Польши за судебную реформу был уменьшен до 500 тысяч евро

Суд Евросоюза постановил уменьшить ежедневный штраф Польши, из-за принятой ей судебной реформы до 500 тысяч евро. Об этом говорится в опубликованном сообщении суда.
Отмечается, что суд признал эффективность введенных Польшей мер. В связи с этим было принято решение об уменьшении штрафных санкций.
«Ввиду эффективности принятых Польшей мер заместитель председатель уменьшает штраф до 500 тысяч евро в день начиная с даты подписания данного постановления», — говорится в сообщении.
Ранее власти Польши ввели запрет на экспорт украинской сельхозпродукции в страну. Свое решение они мотивировали законом 20-летней давности и иными проблемами отечественных фермеров.