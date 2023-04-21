Пользователи Twitter (ограничен Роскомнадзором на территории РФ) из Мексики раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского. Они высказались в поддержку России после речи политика.
Некоторые комментаторы напомнили, что далеко не все жители страны хотели бы поддержать Киев. Большинство из них, по заверению пользователей, отказываются вставать на сторону Зеленского.
«Мы не хотим видеть нацистов в нашей стране. Нам это не нужно. Да здравствует Россия», — добавил другой пользователь.
Некоторые сошлись во мнении, что президент Украины — это «всего лишь марионетка». По мнению других, действия и решения этого политика могут «довести мир до ядерной войны».
Стоит отметить, что ранее читатели издания Exxpress негативно отозвались о визите генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев. Многие призвали политика «там и оставаться».