Когнитивный диссонанс: психолог Суздальцева рассказала, почему у человека возникает внутренний конфликт

Когнитивный диссонанс — это несовпадение представлений человека с тем, что происходит в реальной жизни. Это явление вызывает у человека чувство напряжения, он испытывает неприятные эмоции: тревогу, злость или вину. Психолог Людмила Суздальцева рассказала корреспонденту ФАН о том, из-за чего возникает и как проявляется когнитивный диссонанс.
«Когнитивный диссонанс может возникнуть когда, например, профессор философии начинает материть студента или когда юная субтильная барышня нападает на взрослого крепкого мужика и побеждает его с одного удара. Это не соответствует представлениям человека, поэтому у него случается когнитивный диссонанс. Он теряется, не понимает, что происходит, перестает ориентироваться в ситуации. Бывают различные варианты когнитивного диссонанса, в том числе, когда представления индивида не совпадают между собой. Это очень сложная ситуация, в результате чего и возникают внутренние конфликты», – объяснила психолог.
В первой ситуации, когда представления человека не соответствуют действительности – он может в дальнейшем скорректировать свои их и тогда останется в контакте с реальностью. Но бывает такое, что представления человека абсолютно ригидные: он не готов их менять, либо это нечто настолько важное, что он готов «не видеть реальность», лишь бы представления не претерпели изменений. Каждый может столкнуться с такой ситуацией. Допустим дети уверены в том, что их семья – самая лучшая и это нормально. Если ребенок считает, что у него плохая семья, то ему сложнее выживать. Он искренне считает, что его мама лучше всех, даже если она бьет и не кормит.
«Бывают внутренние конфликты, которые происходят непосредственно внутри человека. Например, женщина думает, что в ее семье не разводятся, но жить со своими мужем она больше не может. Она идет на развод и начинает думать, что перестает принадлежать к своей семье и так далее. И здесь случается серьезный внутренний конфликт. В таких ситуациях люди часто обращаются к психологам, которые помогают решить проблему», – заключила Людмила Суздальцева.
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