Когнитивный диссонанс: психолог Суздальцева рассказала, почему у человека возникает внутренний конфликт

В первой ситуации, когда представления человека не соответствуют действительности ­– он может в дальнейшем скорректировать свои их и тогда останется в контакте с реальностью. Но бывает такое, что представления человека абсолютно ригидные: он не готов их менять, либо это нечто настолько важное, что он готов «не видеть реальность», лишь бы представления не претерпели изменений. Каждый может столкнуться с такой ситуацией. Допустим дети уверены в том, что их семья – самая лучшая и это нормально. Если ребенок считает, что у него плохая семья, то ему сложнее выживать. Он искренне считает, что его мама лучше всех, даже если она бьет и не кормит.