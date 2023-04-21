«По-братски, Илон, от души»: Главред RT Маргарита Симоньян обратилась к Маску по поводу отметок в Twitter

Симоньян на канале написала, что с нее и со всех других каналов сняли отметку «финансируемое государством СМИ». Главред RT поблагодарила владельца Twitter словами: «По-братски, Илон, от души». Она подчеркнула, что отныне ее страницу можно найти в поисковике социальной сети.