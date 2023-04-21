«По-братски, Илон, от души»: Главред RT Маргарита Симоньян обратилась к Маску по поводу отметок в Twitter

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале поблагодарила миллиардера Илона Маска за то, что он снял пометки «связанное с государством СМИ» и «финансируемое государством СМИ» в социальной сети Twitter
Симоньян на канале написала, что с нее и со всех других каналов сняли отметку «финансируемое государством СМИ». Главред RT поблагодарила владельца Twitter словами: «По-братски, Илон, от души». Она подчеркнула, что отныне ее страницу можно найти в поисковике социальной сети.
Ранее Депутат Александр Хинштейн заявил, что разблокировка Twitter (ограничена Роскомнадзором на территории РФ) в России будет противоречить законодательству.