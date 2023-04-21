Дмитрий Медведев посоветовал желающим нападения на Россию немцам готовиться к параду в Берлине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил министру обороны ФРГ Борису Писториусу, который назвал «абсолютно нормальным» проведение операций ВСУ на территории России.
По его словам, глава минобороны Германии не особо задумывался, когда «брякнул что-то» о военных действиях. Медведев также предположил, что Писториус «завидует славе военачальников третьего рейха» и посоветовал немецкому министру «вспомнить историческую примету».
«Немец, желающий напасть на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине», — подчеркнул зампред Совбеза РФ в своем Twitter-аккаунте.
Дмитрий Медведев ранее жестко прокомментировал санкции, которые Лондон ввел против состава российского суда, рассматривавшего дела по тяжким преступлениям. По словам политика, вырождающаяся монархия Соединенного Королевства создает «весьма причудливых тварей».