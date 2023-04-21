Появились подробности гибели Анатолия Дукалиса из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Появились новые подробности гибели Анатолия Дукалиса из российского сериала «Улицы разбитых фонарей». Об этом сообщает «Экспресс газета».
Капитан Дукалис в исполнении актера Сергея Селина запомнился зрителям как самый добрый персонаж сериала. Однако его история завершилась гибелью. По сюжету он погиб от гранаты.
Злодей в исполнении актера Данилы Козловского бросил гранату под ноги двум главным героям. Скорая помощь прибыла оперативно, но спасти их не удалось.
Пользователи соцсетей предположили, что таким образом из сериала выводили актеров, которые отказались от съемок. Позже Селин получил работу в новых проектах.
Ранее Селин в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о знаковой роли капитана Анатолия Дукалиса. Эта роль принесла актеру всенародную любовь.