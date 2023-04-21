Торнадо обрушился на турецкий город Кахраманмараш, пострадавший от февральских землетрясений

Торнадо, обрушившийся на турецкий город Кахраманмараш, унес жизнь одного человека. Соответствующую информацию предоставил местный телеканал TRT Haber.
По имеющемся данным, удар стихии пришелся на палаточный городок в районе Пазарджик. Ветер снес около 170 временных укрытий, в которых располагались пострадавшие от февральских землетрясений люди.
Более того, некоторые многоквартирные дома лишились крыши. При этом травмы различной степени тяжести получили 44 жителя, а также погиб один человек.
Ранее сообщалось, что 73-летняя жительница Пермской области по неосторожности сожгла шесть частных домов. Пенсионерка пыталась избавиться от сухой травы на своем участке, однако огонь быстро перекинулся на расположенные рядом здания.