Невролог Длин назвал причины усталости после сна

Невролог Сергей Длин объяснил, почему у человека может возникать после пробуждения ощущение переутомления.
По словам Длина, эффект изнурения после сна, во время которого, казалось бы, должны были восстановиться силы м жизненный тонус, часто возникает, если человек спит в помещении, где поддерживается неправильный температурный режим. Для полноценного сна оптимальна температура воздуха в пределах 20–22°C, сообщает Life.
Негативно влияет на восстанавливающий крепкий сон также недостаточно темное помещение, так как гормон сна мелатонин активно вырабатывается только в полной темноте. Чтобы избежать пробуждения в состоянии тревожного напряжения и подавленности, следует также отказаться от вредной привычки засыпать с мобильником.