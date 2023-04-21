Невролог Длин назвал причины усталости после сна

По словам Длина, эффект изнурения после сна, во время которого, казалось бы, должны были восстановиться силы м жизненный тонус, часто возникает, если человек спит в помещении, где поддерживается неправильный температурный режим. Для полноценного сна оптимальна температура воздуха в пределах 20–22°C, сообщает Life.