Самое большое скопление представителей ЛГБТ в Азии ведет к сокращению численности населения Тайваня. Востоковед Вавилов констатировал тот факт, что эта страна, в отличие Китая, отказалась от традиционных ценностей, отдав свое предпочтение «радужной» повестке, и получила в ответ депопуляцию. Он отметил, что Тайвань иллюстрирует «страну будущего».