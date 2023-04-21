Востоковед Николай Вавилов: ЛГБТ-движение на Тайване повлекло за собой сокращение численности населения

Востоковед Николай Вавилов заявил, что приверженность Тайваня к ЛГБТ-повестке привело к депопуляции. Об этом сообщает SM News.
Самое большое скопление представителей ЛГБТ в Азии ведет к сокращению численности населения Тайваня. Востоковед Вавилов констатировал тот факт, что эта страна, в отличие Китая, отказалась от традиционных ценностей, отдав свое предпочтение «радужной» повестке, и получила в ответ депопуляцию. Он отметил, что Тайвань иллюстрирует «страну будущего».
«Они лидируют, самое массовое ЛГБТ-движение в Азии именно на Тайване. Там члены правительства, как и в США, тоже представители этой повестки», — отметил китаевед.
Отметим, что в России ЛГБТ-пропаганда запрещена. Официальный документ вступает в силу с первого сентября 2023 года на шесть лет.
Ранее российский форвард команды «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко не стал выходить на раскатку перед матчем, на которой все игроки должны были надеть форму с символикой ЛГБТ.