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Востоковед Николай Вавилов: ЛГБТ-движение на Тайване повлекло за собой сокращение численности населения

Общество
Востоковед Николай Вавилов: ЛГБТ-движение на Тайване повлекло за собой сокращение численности населения

Востоковед Николай Вавилов заявил, что приверженность Тайваня к ЛГБТ-повестке привело к депопуляции. Об этом сообщает SM News.

Самое большое скопление представителей ЛГБТ в Азии ведет к сокращению численности населения Тайваня. Востоковед Вавилов констатировал тот факт, что эта страна, в отличие Китая, отказалась от традиционных ценностей, отдав свое предпочтение «радужной» повестке, и получила в ответ депопуляцию. Он отметил, что Тайвань иллюстрирует «страну будущего».

«Они лидируют, самое массовое ЛГБТ-движение в Азии именно на Тайване. Там члены правительства, как и в США, тоже представители этой повестки», — отметил китаевед.

Отметим, что в России ЛГБТ-пропаганда запрещена. Официальный документ вступает в силу с первого сентября 2023 года на шесть лет.

Ранее российский форвард команды «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко не стал выходить на раскатку перед матчем, на которой все игроки должны были надеть форму с символикой ЛГБТ.
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