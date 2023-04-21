Первые партии одежды бренда MAAG будут шить в Пакистане

Первые партии вещей бренда MAAG, который пришел на замену ушедшей из России компании Zara, будут производиться в Пакистане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно данным канала, руководство бренда запретило сотрудникам фотографировать бирки, чтобы избежать утечки информации о стране-производителе. Но снимки все таки попали в распоряжение Mash.
Известно, что для испанской компания Inditex, которая владеет Zara и многими другими сетями, продукцию шьют в Индонезии, Бангладеше и самой Испании. Теперь же поставки будут идти из страны, которая граничит с Афганистаном.
Ранее сообщалось, что магазины Maag откроются уже к началу лета. Об этом рассказал член президиума РСТЦ Дмитрий Томилин.