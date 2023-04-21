Литва впервые отключится от российской электрической сети в субботу

Литва проведет тестовое десятичасовое отключение от российской электрической сети. Об этом сообщил сетевой оператор Litgrid.
Представители компании планируют провести процесс в субботу, 22 апреля. Мероприятие продлится с 11 утра до девяти вечера. Это первый раз, когда Литва хочет отключиться от поставщиков энергии из России. На место бывшего поставщика придут местные предприятия, а также их компании в Польше и Швеции.
«Испытание согласовано с латвийскими, эстонскими и российскими операторами электрических систем», — подчеркнули в Litgrid.
Представители организации уверены, что для рядовых пользователей этот процесс пройдет незаметно. Они заверили в необходимости подобных мер для присоединения к синхронной сети континентальной Европы.
Стоит отметить, что Литва продолжает отказываться от связей с Россией. Тем не менее, не все с этим согласны. Так, советник президента по вопросам образования Йоланта Урбанович указал на необходимость сохранить русский язык в школах.