Литва впервые отключится от российской электрической сети в субботу

Представители компании планируют провести процесс в субботу, 22 апреля. Мероприятие продлится с 11 утра до девяти вечера. Это первый раз, когда Литва хочет отключиться от поставщиков энергии из России. На место бывшего поставщика придут местные предприятия, а также их компании в Польше и Швеции.