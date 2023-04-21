Минобороны Японии обеспокоенно риском падения фрагментов ракеты КНДР на территорию страны

Ступени выпущенной 13 апреля северокорейской ракеты могли упасть на территорию Японии. Об этом заявило японское министерство обороны.
Отмечается, что запущенная 13 апреля ракета летела под большим углом. Она представляла собой новый тип твердотопливной трехступенчатой МБР, которая после смены направления пролетела 1000 километров.
«Северная Корея осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты 13 апреля в 7-22 Пхеньяна в восточном направлении под большим углом. <...> Изменив направление на северное, пролетела около 1000 километров и упала за пределами нашей исключительной экономической зоны», — заявили в ведомстве.
В Минобороны Японии добавили, что они прогнозировали риск падения на территорию страны частей данной ракеты. Речь шла о фрагментах отделенных ступеней.
Ранее КНДР провела испытания подводной системы стратегического ядерного оружия. Речь идет о беспилотном подводном аппарате, который способен нести ЯО.