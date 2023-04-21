Чехия впервые в новейшей истории отказалась от поставок российского газа

Чехия заменила газ из России поставками из Норвегии и с СПГ-терминалов в Нидерландах и Бельгии. Как отмечает чешский министр промышленности и торговли Йозеф Сикела, это первый случай в новейшей истории страны. Он заявил, что не знает другого государства, которое смогло бы так же быстро избавиться от почти 100-процентной зависимости от российского топлива.