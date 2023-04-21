Суд заочно арестовал журналиста Bellingcat Грозева за незаконное пересечение российской границы

Суд в отношении Грозева избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Указывается, что срок следует исчислять с момента экстрадиции на территорию РФ, а именно с момента пересечения государственной границы и передаче его конвойной службе ФСИН или с момента его задержания в России.