Суд заочно арестовал журналиста Bellingcat Грозева за незаконное пересечение российской границы

Лефортовский суд Москвы арестовал заочно журналиста издания Bellingcat✱ (признано в России СМИ-иноагентом) Христо Грозева по делу о незаконном пересечении российской границы. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Суд в отношении Грозева избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Указывается, что срок следует исчислять с момента экстрадиции на территорию РФ, а именно с момента пересечения государственной границы и передаче его конвойной службе ФСИН или с момента его задержания в России.
Грозеву предъявлены обвинения по статье 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы РФ»). Максимальное наказание по ней составляет до двух лет лишения свободы.
Ранее следствие направило в Лефортовский суд Москвы ходатайство о заочном аресте Грозева.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами