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Суд заочно арестовал журналиста Bellingcat Грозева за незаконное пересечение российской границы

Общество
Суд заочно арестовал журналиста Bellingcat Грозева за незаконное пересечение российской границы

Лефортовский суд Москвы арестовал заочно журналиста издания Bellingcat✱ (признано в России СМИ-иноагентом) Христо Грозева по делу о незаконном пересечении российской границы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд в отношении Грозева избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Указывается, что срок следует исчислять с момента экстрадиции на территорию РФ, а именно с момента пересечения государственной границы и передаче его конвойной службе ФСИН или с момента его задержания в России.

Грозеву предъявлены обвинения по статье 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы РФ»). Максимальное наказание по ней составляет до двух лет лишения свободы.

Ранее следствие направило в Лефортовский суд Москвы ходатайство о заочном аресте Грозева.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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