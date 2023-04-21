Водителя школьного автобуса из карельского поселка Чална арестовали на два месяца по делу о педофилии

Правоохранители на два месяца арестовали жителя карельского поселка Чална по подозрению в педофилии. В настоящее время точно известно о трех жертвах, подвергшихся сексуальному насилию со стороны 66-летнего гражданина по имени Анатолий З.
По предварительной информации, мужчина в течение шести лет работал водителем школьного автобуса и целенаправленно спаивал несовершеннолетних перед «свиданиями». Свою вину задержанный полностью признал, сообщил источник Telegram-канала Mash.
Доказательством преступления стала видеозапись, которую полицейским предоставил некий молодой человек. Он приехал в деревню к родственникам, однако во время визита стал свидетелем нелицеприятной картины. Очевидец рассказал, что решил провести вечер с давними друзьями. Приятели позвонили «дяде Толе», который охотно согласился принять участие в мероприятии.
Мужчина приехал на место сбора с большим количеством спиртного, после чего пригласил подростков в свой автобус. В салоне злоумышленник начал приставать к опьяневшим жертвам, предлагая заплатить за уединение от 300 до 500 рублей.
Позже выяснилось, что аналогичные ситуации происходили и раньше. По словам местных жителей, арестованный гражданин заводил детей в баню и снимал происходящее на скрытую камеру. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, сколько именно детей пострадало из-за действий педофила.
Ранее учителя английского языка из Свердловской области обвинили в растлении несовершеннолетних. Мужчина почти десять лет работал в школе своей матери в городе Талица.