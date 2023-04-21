Водителя школьного автобуса из карельского поселка Чална арестовали на два месяца по делу о педофилии

Доказательством преступления стала видеозапись, которую полицейским предоставил некий молодой человек. Он приехал в деревню к родственникам, однако во время визита стал свидетелем нелицеприятной картины. Очевидец рассказал, что решил провести вечер с давними друзьями. Приятели позвонили «дяде Толе», который охотно согласился принять участие в мероприятии.