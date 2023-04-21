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Мусульмане ЦАР отметили окончание священного месяца Рамадан

Весь мир
Мусульмане ЦАР отметили окончание священного месяца Рамадан

Банги, 21 апреля. Мусульмане Центральноафриканской Республики отметили день окончания священного для них месяца Рамадан — Ид-аль-Фитр или Ураза-байрам.

Сотни верующих собрались на молитве в столичной мечети, где прошли главные торжества. Церемонию посетил глава государства Фостен-Арканж Туадера и ряд высокопоставленных чиновников.

Рамадан — священный месяц для мусульман. Правоверные последователи ислама в это время полностью отказываются от простых человеческих нужд и стараются совершать праведные дела.

Так, члены Союза бывших сослуживцев армии Мали (AEPM) пожертвовали семьям погибших бойцов Вооруженных сил республики (FAMa). Оно включало в себя 50 килограмм риса, сахара, канистры с маслом, макаронные изделия и конверт с денежной суммой.

Кроме того, чтобы родственники погибших военнослужащих могли достойно провести Рамадан, чиновники республики совместно с компанией «Траоре и братья» передали им гуманитарную помощь. Она состояла из различных продуктов питания.
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