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Новый авиационный центр компетенций появится в Смоленской области

Экономика
Новый авиационный центр компетенций появится в Смоленской области

В Смоленской области появится центр авиационных компетенций. Об этом сообщил глава кабинета министров Михаил Мишустин.

Во время визита на Смоленский авиационный завод премьер-министр заявил, что региональная авиаотрасль получит поддержку государства. По всей стране создаются индустриальные центры компетенций с участием представителей производства, министерств и ведомств, сообщает сетевое издание «СмолНарод». Такое учреждение появится и в Смоленской области.

Подобные центры компетенций открываются, как правило, на площадках высших учебных заведений. В Смоленске базой для их создания могут стать Московский авиационный институт и МГТУ имени Баумана. Этот вопрос будет проработан главой министерства образования и науки РФ Валерием Фальковым.
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