Новый авиационный центр компетенций появится в Смоленской области

Во время визита на Смоленский авиационный завод премьер-министр заявил, что региональная авиаотрасль получит поддержку государства. По всей стране создаются индустриальные центры компетенций с участием представителей производства, министерств и ведомств, сообщает сетевое издание «СмолНарод». Такое учреждение появится и в Смоленской области.