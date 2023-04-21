Новый авиационный центр компетенций появится в Смоленской области

В Смоленской области появится центр авиационных компетенций. Об этом сообщил глава кабинета министров Михаил Мишустин.
Во время визита на Смоленский авиационный завод премьер-министр заявил, что региональная авиаотрасль получит поддержку государства. По всей стране создаются индустриальные центры компетенций с участием представителей производства, министерств и ведомств, сообщает сетевое издание «СмолНарод». Такое учреждение появится и в Смоленской области.
Подобные центры компетенций открываются, как правило, на площадках высших учебных заведений. В Смоленске базой для их создания могут стать Московский авиационный институт и МГТУ имени Баумана. Этот вопрос будет проработан главой министерства образования и науки РФ Валерием Фальковым.