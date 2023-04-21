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Берлин инициировал сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ

Политика
Берлин инициировал сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ

Власти ФРГ инициировали очередное сокращение российского дипломатического присутствия в республике. Об этом рассказал информированный источник в МИД РФ.

По его словам, Берлин продолжает идти по пути негативной эскалации. Причем немецкая сторона предпринимает подобные шаги сознательно, несмотря на и без того весьма непростые двусторонние отношения с Москвой, подчеркнул источник.

«Разумеется, мы, со своей стороны, не оставим это без последствий», — заявил собеседник РИА Новости.

Энергетическая политика Германии в дальнейшем сделает страну изолированной от государств Европейского союза. Такой прогноз ранее озвучил преподаватель Льежского университета в Бельгии и Политехнического института в Париже Дамьен Эрнст.
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