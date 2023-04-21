«Идут тяжелые бои»: Пригожин заявил, что говорить об образовании котла для ВСУ в Бахмуте пока рано

Солдаты ВСУ находятся в «оперативном окружении» в Бахмуте (Артемовске), поэтому об образовании котла говорить еще рано, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
В Сети 21 апреля появились данные об образовании котла для украинских военнослужащих в Бахмуте. Редакция Mash обратилась к бизнесмену за комментарием с целью получить актуальную информацию об обстановке в городе.
По словам Пригожина, про образование котла для ВСУ в Бахмуте говорить рано, поскольку украинские солдаты еще находятся в «оперативном окружении», когда дороги все простреливаются.
«Но котла никакого нет. Поэтому идут тяжелые бои. А те, кто болтает языком вперед — те только нам проблемы создают», — резюмировал основатель ЧВК «Вагнер».
Пригожин ранее сообщил, что большая часть территории Бахмута находится под контролем «музыкантов». В то же время предприниматель отметил, что говорить о полном окружении города еще рано.