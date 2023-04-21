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Полиция Мали арестовала более 270 преступников в результате серии операций в столице республики

Весь мир
Полиция Мали арестовала более 270 преступников в результате серии операций в столице республики

Бамако, 21 апреля. Полиция Мали провела ряд операций по поимке преступников в столице республики и ее окрестностях.

В результате следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов ликвидировали несколько преступных сетей и арестовали 278 человек. Кроме того, стражи порядка конфисковали у них около 100 транспортных средств.

Полиция Мали успешно поддерживает безопасность на всей территории страны и оперативно нейтрализует любые угрозы со стороны радикалов. Это стало возможным после начала военно-технического сотрудничества между Бамако и Москвой.

Инструкторы из РФ, которых иностранные СМИ связывают с ЧВК «Вагнер», продолжают обучение личного состава правоохранительных органов. Благодаря консультативной поддержке российских специалистов вооруженные силы республики (FAMa) регулярно одерживают победы над террористическими группировками.

Ранее малийские стражи порядка ликвидировали преступное бандформирование в населенном пункте Багинеда. В результате операции они арестовали восемь человек, изъяли у них партию наркотиков и несколько единиц оружия.
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