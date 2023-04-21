На Урале представили первый реактивный FPV-дрон-камикадзе типа К-5

Уральская компания «Беспилотные аппараты» продемонстрировала образец реактивного FPV-дрона-камикадзе самолетного типа К-5 на выставке «Экипировка» в Москве. Об этом сообщают РИА Новости.
На стенде разработчика агентству рассказали, что БПЛА сделали реактивным, чтобы получить необходимую скорость. Беспилотник наделен ИИ и компьютерным зрением, которое позволит распознать тепловые сигнатуры и визуальные образы.
Конструкторы уточняют, что скоро будет использована возможность корректировки инерциальной системы, при помощи которой можно в полной мере отказаться от использовании радиоканалов.Бортовая система аппарата сама нацелит его на конкретный объект поражения, а оператору нужно будет только вывести барражирующий боеприпас в район нахождения цели.
Дрон запускается с быстроразвертываемой катапульты на земле или с помощью твердотопливного ракетного разгонного устройства. Максимально возможная скорость — 400 километров в час, крейсерская — 200. Масса полезной нагрузки составила шесть килограммов. Вся комплектация и производство отечественные, исключение составляет лишь двигатель. Беспилотник оснащен турбореактивной силовой установкой, позволяющей преодолевать до 90 километров. В настоящий момент дрон проходит испытания, которые планируют завершить к концу года.
Ранее в Минобороны США заявили, что их БПЛА продолжают полеты над Черным морем, несмотря на недовольство со стороны России.