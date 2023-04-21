На Урале представили первый реактивный FPV-дрон-камикадзе типа К-5

Конструкторы уточняют, что скоро будет использована возможность корректировки инерциальной системы, при помощи которой можно в полной мере отказаться от использовании радиоканалов.Бортовая система аппарата сама нацелит его на конкретный объект поражения, а оператору нужно будет только вывести барражирующий боеприпас в район нахождения цели.