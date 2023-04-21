Политолог Малек Дудаков: американцы уверены, что многие медиа их сознательно обманывают

Напомним, американские аналитики прогнозируют скорое начало экономического спада в США. По словам экспертов компании Wells Fargo, экономические показатели США за март наглядно говорят, что страна уже во втором квартале 2023-го войдет в рецессию. На это указывают данные по занятости и пособиям по безработице, служащиепредвестниками кризиса. Мартовские данные по розничным продажам в США также говорят о снижении расходов потребителей на товары и услуги, а внутренний розничный спрос в Америке начал резко слабеть. Наконец, США уже находятся во власти «кредитного» кризиса, который может превратиться в финансовый и экономический. По данным аналитиков банка Morgan Stanley, кредитный кризис, вызванный крахом Silicon Valley Bank, в США уже начался. С начала апреля в стране произошло самое резкое снижение кредитования за всю историю наблюдений.