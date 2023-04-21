Политолог Малек Дудаков: американцы уверены, что многие медиа их сознательно обманывают

В Америке началось постепенное «схлопывание» рынка масс-медиа, показателем чего стало закрытие популярного интернет-издания BuzzFeed. Как сообщил по этому поводу ФАН политолог-американист Малек Дудаков, сегодня главным мейнстримовым СМИ в США уже почти никто не верит.
Как стало известно накануне, в США официально закрывается информационный интернет-портал BuzzFeed. Это издание более 10 лет просуществовало на рынке как «пространство для политических мемов и легких дискуссий по актуальной повестке». Но, как указали эксперты, нынешний кризис либеральных медиа в итоге похоронил этот проект.
BuzzFeed навсегда остался в истории как единственное СМИ, которое согласилось опубликовать в конце 2016-го не подкрепленное никакой фактурой «русское досье» на президента Дональда Трампа. Его подготовил экс-сотрудник британской разведки MI6 Кристофер Стил — о якобы имеющихся связях Трампа с Москвой. Эта публикация запустила скандал с «Рашагейтом», который впоследствии закончился полным опровержением теорий заговора, приведенных в «русском досье».
По мнению аналитиков, индустрию либеральных медиа в США подкосила сначала пандемия, а затем инфляционный кризис. Сказывается и острый кризис доверия граждан к медийной среде. Согласно свежему исследованию Gallup, большинство американцев уверены, что журналисты сознательно пытаются их обманывать. Этот кризис доверия уже привел к плачевным последствиям для многих медиа-структур.
Так, число подписчиков издания Washington Post впервые за долгие годы упало ниже трех миллионов. Дневная аудитория некогда сверхпопулярного телеканала CNN всего за два года сократилась на 80%, и сейчас не превышает 500 тысяч зрителей. Другой телеканал, NBC, уже «порезал» треть своей дневной сетки вещания, свои редакции сокращают издания NPR и Vice. В целом, мейнстримные СМИ все менее интересны американцам, и это, по мнению аналитиков — прямое следствие десятков случаев лжи и информационных вбросов, которыми в последние годы занимались крупнейшие издания США.
Как сообщил по этому поводу ФАН политолог-американист Малек Дудаков, закрытие портала BuzzFeed — только первая ласточка грядущего кризиса масс-медиа в Америке.
«По моим наблюдениям, в Америке существует устойчивый кризис доверия к либеральным медиа. Это очень сильно бьет по их рейтингам, а также по количеству средств, которые они зарабатывают на рекламе. Что вполне логично — чем ниже рейтинг, тем менее охотно рекламодатели расстаются с деньгами. Дошло до того, что тот же телеканал CNN не только резко сокращает персонал, но и выставляет на продажу свою штаб-квартиру в Атланте. Это делается явно не от хорошей жизни», — отметил Дудаков.
По словам аналитика, если раньше в кризисных условиях американские информационные холдинги всегда могли взять у банков кредит по низким ставкам, то сейчас это невозможно — банковские ставки в США резко выросли из-за инфляции.
«Теоретически, сегодняшняя ситуация еще не является «крахом» рынка масс-медиа. Впереди – предвыборный год, когда внимание американцев к политике традиционно вырастет. А политические партии и отдельные политики готовы будут щедро платить редакциям за размещение рекламных материалов. За счет этого, американские СМИ могут вновь слегка нарастить свою аудиторию, а их рейтинги немного подрастут. Но уже понятно, что того «золотого века», который был у печатных СМИ и телеканалов в 1980-1990-е, больше не будет», — сообщил политолог.
По мнению Дудакова, в ближайшем будущем проблемы, существующие сегодня у американских СМИ, будут только обострятся.
«Безусловно, в этом есть элемент «кармического наказания» за все то вранье и дезинформацию людей, которые масс-медиа США позволяли себе в последние годы. Свежие соцопросы показывают: американцы уверены, что многие медиа их сознательно обманывают. Да и в целом доверие к СМИ в последнее время упало в Америке до рекордно низкого уровня. Сейчас число тех, кто полностью доверяет масс-медиа, не превышает 15%. А мейнстримовым медиа по факту уже не верит почти никто. Из-за этого растет популярность новых, альтернативных информационных площадок, вроде Substack. Конечно, это вовсе не значит, что уже завтра все либеральные медиа в Америке разорятся и закроются, но аудитория у них расти точно больше не будет», — заключил американист.
Напомним, американские аналитики прогнозируют скорое начало экономического спада в США. По словам экспертов компании Wells Fargo, экономические показатели США за март наглядно говорят, что страна уже во втором квартале 2023-го войдет в рецессию. На это указывают данные по занятости и пособиям по безработице, служащиепредвестниками кризиса. Мартовские данные по розничным продажам в США также говорят о снижении расходов потребителей на товары и услуги, а внутренний розничный спрос в Америке начал резко слабеть. Наконец, США уже находятся во власти «кредитного» кризиса, который может превратиться в финансовый и экономический. По данным аналитиков банка Morgan Stanley, кредитный кризис, вызванный крахом Silicon Valley Bank, в США уже начался. С начала апреля в стране произошло самое резкое снижение кредитования за всю историю наблюдений.