Премьер Венгрии Виктор Орбан удивился заявлению генсека НАТО Столтенберга о членстве Украины в Альянсе

Генсек НАТО Столтенберг высказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что все страны-союзники согласны с тем, что Украина должна стать членом военного блока. Кроме того, руководитель Североатлантического альянса пригласил главу украинского государства посетить саммит организации.