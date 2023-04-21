Премьер Венгрии Виктор Орбан удивился заявлению генсека НАТО Столтенберга о членстве Украины в Альянсе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил удивление на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о членстве Украины в Альянс. Об этом глава венгерского правительства написал в соцсетях.
Генсек НАТО Столтенберг высказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что все страны-союзники согласны с тем, что Украина должна стать членом военного блока. Кроме того, руководитель Североатлантического альянса пригласил главу украинского государства посетить саммит организации.
«Что?!» — прокомментировал Орбан заявление Столтенберга.
Ранее сообщалось, что Венгрия ужесточила контроли за транзитом украинского зерна через свою территорию. Венгерская сторона заявила, что подобная мера позволит украинской продукции достигать страны назначения.