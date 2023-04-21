Многодетная кубанка Галина Белицкая сообщила подробности спасения семьи при пожаре

Как пишет кuban.aif.ru, пожар начался рано утром. По словам Галины, она проснулась от звукового сигнала датчиков, затем обнаружила задымление в детской. Взяв документы и самые необходимые вещи, мать и дети выбежали из дома, после чего направились к родственнице, живущей неподалеку. Затем вспыхнул огонь. Различные службы прибыли на место оперативно, детям оказали психологическую помощь, отметила Белицкая.