Многодетная кубанка Галина Белицкая сообщила подробности спасения семьи при пожаре

Пожар, произошедший в хуторе Красном на Кубани, уничтожил дом, в котором проживала женщина с десятью своими детьми. О том, как семье удалось спастись, рассказала сама многодетная мать Галина Белицкая.
Как пишет кuban.aif.ru, пожар начался рано утром. По словам Галины, она проснулась от звукового сигнала датчиков, затем обнаружила задымление в детской. Взяв документы и самые необходимые вещи, мать и дети выбежали из дома, после чего направились к родственнице, живущей неподалеку. Затем вспыхнул огонь. Различные службы прибыли на место оперативно, детям оказали психологическую помощь, отметила Белицкая.
Кроме того, многодетная мать добавила, что власти района обеспечили ее семью жильем со всеми удобствами, а отзывчивые жители Кубани и других российских регионов энергично им помогают.