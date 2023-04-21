Экс-советник ОП Украины Алексей Арестович: Оценка врага – одна из основных ошибок в политике США

Белый дом допустил три главных ошибки в мировой политике. Таким мнением поделился бывший внештатный советник ОП Украины Алексей Арестович. Он уверен, что спецслужбам удалось «предвидеть не все».
Как полагает эксперт, Америка не смогла должным образом оценить ситуацию в Афганистане. Они допустили серьезный промах, просчитавшись в стабильности местной власти. Его слова приводит портал «Военное дело».
Стоит отметить, что спецслужбы США всегда оценивают противников как коварных и жестоких. Такие черты они приписывают Китаю и России. По мнению Арестовича, если не давать такие качества врагам, то траты на «менее страшных» оппонентов будут гораздо меньше.
Ранее Axious сообщал о том, что в США разрабатывают сценарий конфликта из-за Тайваня.