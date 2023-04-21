Экс-советник ОП Украины Алексей Арестович: Оценка врага – одна из основных ошибок в политике США

Стоит отметить, что спецслужбы США всегда оценивают противников как коварных и жестоких. Такие черты они приписывают Китаю и России. По мнению Арестовича, если не давать такие качества врагам, то траты на «менее страшных» оппонентов будут гораздо меньше.